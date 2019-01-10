Kahraman komşu yaşlıları kurtardı

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Itri Caddesi'ndeki üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası ev sahibi Cemil ve Altın Baş çifti, yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar ise durumu itfaiye ve 112'ye bildirdi. Binada oturan Metin Gökoğlu, yangın sonrası Baş çiftinin dışarı çıkmadığını fark ederek içeri girdi. Gökoğlu, dumandan etkilenen yaşlı çifti güçlükle dışarı çıkardı.İfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken 112 ekipleri de komşuları tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen Baş çiftine müdahalede bulundu. Apartmanda oturan ve yoğun dumandan etkilenen iki kişi ile ev sahibi çift ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerine gelen ve fenalık geçiren yaşlı çiftin kızı çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çifti dışarı çıkaran komşuları Metin Gökoğlu, "Her taraf dumandı ve bir şey görünmüyordu. Daireye girdiğimde yatak odasının yandığını gördüm, öbür taraflar duman içerisindeydi. Yatak odasında da alevler yatağı sarmıştı" dedi.