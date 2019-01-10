Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mamak eleme turlarına kaldı

Mamak eleme turlarına kaldı

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Mamak eleme turlarına kaldı
ANKARA U-14 Küçük Erkekler Ligi'nde mücadele eden Mamak Belediyesi U-14 Küçük Erkek Basketbol Takımı, bulunduğu grubu başarıyla tamamlayarak eleme turlarına çıkmaya hak kazandı. Yeşil-beyazlılar, ilk eleme maçını ise Çankaya Üniversitesi U-14 Küçük Erkek Basketbol Takımı ile yapacak. Mamak Belediyesi Basketbol Takımları'nın her yaş kategorisinde başarılı sonuçlar aldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bunun temelinde sistemli alt yapı ve tesisleşme yatıyor. Sonuçlardan da bu ortaya çıkıyor. Geçen yılki şampiyonlukların bu yıl her kategoride gerçekleşeceğine inancım tam. Küçük Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyor, eleme turlarında başarılar diliyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mamak eleme turlarına kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN