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Ormanspor ve Avrupa sınavında

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Ormanspor ve BOTAŞ Avrupa sınavında
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda mücadele eden Başkent temsilcileri BOTAŞ ve OGM Ormanspor rövanş maçında rakiplerini Ankara'da konuk edecek. BOTAŞ, play-off turu rövanş maçında bugün Rusya'nın MBA Moskova takımını konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki ilk maçı Moskova ekibi 77-76 kazanmıştı. Turu geçecek takım, son 16'da İspanyol Spar Citylift ile eşleşecek. Play-off turundaki diğer temsilcimiz OGM Ormanspor, bugün bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. M. Sait Zarifoğlu Salonu'ndaki karşılaşma, 16.00'da başlayacak. İki takım arasında oynanan play-off turu ilk maçı, 83-59 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Eşleşmeyi geçecek takım son 16 turunda bir diğer Türk ekibi Çukurova Basketbol ile karşılaşacak. Çukurova Basketbol playoff turunu maç yapmadan geçti.
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Ormanspor ve BOTAŞ Avrupa sınavında
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