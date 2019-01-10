Ormanspor ve BOTAŞ Avrupa sınavında

BUGÜN NELER OLDU

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda mücadele eden Başkent temsilcileri BOTAŞ ve OGM Ormanspor rövanş maçında rakiplerini Ankara'da konuk edecek. BOTAŞ, play-off turu rövanş maçında bugün Rusya'nın MBA Moskova takımını konuk edecek.İki takım arasındaki ilk maçı Moskova ekibi 77-76 kazanmıştı. Turu geçecek takım, son 16'da İspanyol Spar Citylift ile eşleşecek.M. Sait Zarifoğlu Salonu'ndaki karşılaşma, 16.00'da başlayacak. İki takım arasında oynanan play-off turu ilk maçı, 83-59 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Eşleşmeyi geçecek takım son 16 turunda bir diğer Türk ekibi Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.