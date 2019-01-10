Şampiyonluk için şüphem yok

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u sezon ligde oynanan 17 maçın tamamında sahada kalan Gençlerbirliği'nin Brezilyalı stoperi Luccas Claro; şampiyonluk hedefi, takımdaki arkadaş ortamı ve savunmadaki partneri Mert'le olan uyumu hakkında konuştu. Brezilya'dan Türkiye'ye transfer olduğunda adaptasyon sorunu yaşamadığını belirten Luccas, "Futbol güce dayalı, buna alışkınım Brezilya'dan dolayı. Kulübe yeni gelmeme rağmen Ankara'ya da kısa sürede uyum sağladım. Bazıları için problem olabiliyor ama ben bunu en çabuk şekilde atlatıp sahaya odaklandım" dedi. Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu ifade eden başarılı savunmacı,şeklinde konuştu.CLARO, ligin en az gol yiyen takımı olduklarının altını çizerek, "Çok az gol yedik ancak sadece savunma olarak görmeyelim. Takım olarak defans yapmak çok önemli. Topun bizde kalma süresi ile de ilgili bu durum. Defans olarak rakiplerimize çok az şans veriyoruz. İmkan tanımıyoruz. Ne zaman bizden fırsat bulsalar arkamızda Hakan Arıkan olduğunu bildiğimiz için çok daha rahat ve güvende hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Savunmadaki partneri Mert'le çok iyi bir uyum yakaladıklarını dile getiren 27 yaşındaki oyuncu," ifadelerini kullandı.17 maçta da 90'ar dakika sahada kalan Luccas,dedi. Claro, Denizlispor maçındaki kritik kurtarışının hatırlatılması üzerine, "Hayatım boyunca hatırlayacağım biz pozisyon olacak. Çok zor olacağını biliyordum. Ben hayallerim olan bir işte çalışıyorum, büyük bir kulüpte oynuyorum. Bana geldi bu pozisyon ve başardım. O bendim, belki yarın Mert'e denk gelecek belki Hakan'a denk gelecek ve hiçbirimiz takımımız için son ana kadar vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.Gençlerbirliği ile üç sezonda 63 maça çıkan Luccas Claro, bu maçların 61'ine ilk 11'de çıktı. Başarılı defans, 5 bin 371 dakika sahada kalıp, 1 gol attı.