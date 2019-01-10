Sokak hayvanlarına yiyecek desteği

BUGÜN NELER OLDU

Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar günün ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, besleme yapılan noktalarda kırığı, kanaması, açık yarası olan sokak hayvanlarına da gerekli sağlık müdahaleleri yapılıyor. Ankara genelinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından besleme çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından belirlenen bölgelerde besleme çalışmaları yapılırken, mama miktarı bölgedeki hayvan yoğunluğuna göre değişiyor. İmrahor Vadisi, Yakupabdal, Bağlum, Etlik, Gölbaşı, Zir Vadisi başta olmak üzere 150 farklı noktada besleme çalışması yapılıyor.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Sağlık Bakanlığı ve birçok kurumdan alınan yemek artıkları da kış şartlarının ağır geçtiği zamanlarda hayvanların imdadına yetişiyor. Birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu tarafından bildirilen bölgeler de ayrıca incelenerek, besleme çalışmaları yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sokaktaki hayvanların beslenme taleplerini ALO 153 Mavi Masa Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrılar doğrultusunda değerlendirerek, ekipleri bölgeye gönderiyor.