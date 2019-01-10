“Yaşar Doğu’nun evi müze yapılsın”

BUGÜN NELER OLDU

OLIMPIYAT, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 58. yılında kabri başında anıldı. Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, eski olimpiyat şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık, eski dünya şampiyonu güreşçi Şeref Eroğlu ile sevenleri katıldı. Gazanfer Doğu, yaptığı konuşmada, Yaşar Doğu'nun Ankara'daki evinin yıkıldığını hatırlatarak, o evin müze yapılmasını istediğini söyledi. Gazanfer Doğu,dedi. Yaşar Doğu'nun doğduğu Samsun'un Kavak ilçesinden getirilen toprak ve su, mezarın üzerine döküldü.