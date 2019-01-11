A.Gücü’nde yaprak dökümü sürüyor

ANKARAGÜCÜ'NÜN yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Erdem Şen, Youness Mokhtar'dan sonra takımdan ayrılan ikinci isim oldu. Sezon başı bedelsiz olarak Portekiz'in Maritimo takımından kadroya dahil edilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından Başkent ekibine veda etti.
Tecrübeli oyuncu; "Büyük hayallerle geldiğim Ankaragücü takımına, şampiyonluk yolunda en iyi şekilde temsil edip, en iyi yerlere gelmesini sağlamaktı. Ne yazık ki, geçirdiğim sezon içerisinde bana bu fırsatlar verilmedi. Yeni hedef ve hayallerim doğrultusunda Ankaragücü takımından ayrılmış bulunmaktayım. Bana desteğini esirgemeyen büyük Ankaragücü taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum. MKE Ankaragücü takımına başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese selam olsun" ifadelerini kullandı.