A.Gücü’nde yaprak dökümü sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

ANKARAGÜCÜ'NÜN yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Erdem Şen, Youness Mokhtar'dan sonra takımdan ayrılan ikinci isim oldu.Tecrübeli oyuncu; "Büyük hayallerle geldiğim Ankaragücü takımına, şampiyonluk yolunda en iyi şekilde temsil edip, en iyi yerlere gelmesini sağlamaktı. Ne yazık ki, geçirdiğim sezon içerisinde bana bu fırsatlar verilmedi. Yeni hedef ve hayallerim doğrultusunda Ankaragücü takımından ayrılmış bulunmaktayım. Bana desteğini esirgemeyen büyük Ankaragücü taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum. MKE Ankaragücü takımına başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese selam olsun" ifadelerini kullandı.