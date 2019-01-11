Ahmet’in adı kütüphanede yaşayacak

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KANSERDEN 5 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Eren Gümüş'ün adı, babası Turgay Gümüş tarafından Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yaptırılan kütüphanede yaşayacak. 2016 yılında 5 yaşındayken kanserden yaşamını yitiren Ahmet Eren Gümüş adına babası edebiyat öğretmeni Turgay Gümüş tarafından Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kurulan kütüphane öğrencilerin hizmetine sunuldu. Kütüphanenin açılışında kanserle mücadele için neler yapılması gerektiği anlatıldı. Minik Ahmet'in fotoğraflarından oluşan slayt gösterimi sırasında ise duygusal anlar yaşandı. Kanserden ölen çocuklar için hazırlanan şiir dinletisinin ardından Turgay Gümüş'ün oğlu Ahmet Eren Gümüş için yazdığı şiiri okul öğrencilerinden Meryem Demiradam okudu. Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.