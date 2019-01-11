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Arkadaşından ödünç aldığı otomobil yandı

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Arkadaşından ödünç aldığı otomobil yandı
ANKARA'DA sürücüsünün, bir arkadaşının galerisinden ödünç aldığı otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Konya Yolu Mevlana Bulvarı Kepekli mevkisinde seyreden Melihşah Özdemir idaresindeki otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden Özdemir, aracı yolun kenarına park ederek bagajda bulunan yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı ancak başaramayınca itfaiye ve polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Özdemir'in, yangında kullanılamaz hale gelen otomobili arkadaşının oto galerisinden ödünç aldığı öğrenildi.
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Arkadaşından ödünç aldığı otomobil yandı
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