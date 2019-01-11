Büyükelçi Christian Berger’den sanayicilere ziyaret

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AVRUPA Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ankara Sanayi Odası(ASO) eğitim merkezini ziyaret etti. AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'de (OSB) faaliyet gösteren ASO Teknik Koleji, ASO Sürekli Eğitim Merkezi ve Model Fabrika'nın eğitim ve uygulama atölyelerine ziyaretinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, yürütülen proje çalışmaları ve çalışmalarda gelinen aşamalar ile önümüzdeki döneme ilişkin olası iş birlikleri konusunda görüş alışverişi yapıldı. ASO Başkanı Özdebir, Büyükelçi Berger'e il sanayisi hakkında bilgi verdi. Konuk Büyükelçi Christian Berger, Türkiye ile her alanda ilişkilerin gelişmesinin kendileri için de büyük önem taşıdığını belirtti.