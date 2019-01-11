Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Emekli maaşını sokak hayvanları için harcıyor

Emekli maaşını sokak hayvanları için harcıyor

Başkentte emekli işçi Hasan Yılmaz, maaşını kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını doyurmak için harcıyor

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Emekli maaşını sokak hayvanları için harcıyor
Mamak'ta yaşayan Yılmaz, kent genelindeki sahipsiz kedi ve köpeklerin kış aylarında aç kalmaması için çaba gösteriyor. Soğuk havaya rağmen cadde ve sokakları dolaşan Yılmaz, bulduğu sokak hayvanlarına yiyecek veriyor.Yılmaz, sahipsiz hayvanların kış aylarında aç kaldığını ve bu durumun kendisini üzdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu: "Ben de aldığım emekli maaşımla hayvanların karınlarını doyurmaya çalışıyorum. Eğer aç kalırlarsa bu canlar, soğuktan donma tehlikesi geçiriyorlar. Yazın bir şekilde başlarının çaresine bakıyorlar ama kışın karın altında donarak telef oluyorlar. Donarak ölmenin ne demek olduğunu insanların anlaması gerekiyor" Yılmaz, sokak hayvanlarına karşı tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli maaşını sokak hayvanları için harcıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN