Gençlerbirliği fabrikası

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Altyapısından çıkardığı oyuncularla Türk futboluna damga vurmaya devam eden Gençlerbirliği, oyuncu yetiştirme fabrikası gibi çalışıyor.Bu sezon da Gençlerbirliği'nin altyapısında oynayan Yıldırım Mert Çetin, Cengizhan Akgün, Emre Gündoğdu ve Metehan Mert Gençlerbirliği A takım kadrosuna girdi. TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Hacettepe takımının temel kaynağı Gençlerbirliği altyapısı diyen Altyapı Gençlik Gelişim Sorumlusu Sezai Yıldırım "Şu anda Hacettepespor'un 31 kişilik kadrosu varsa 30 tanesi Gençlerbirliği altyapısından olan oyuncular...Hacettepespor'un yaş ortalaması ise 19,3. Bu oyuncuların çoğu filiz lisanslı futbol okulundan gelen çocuklar. 12-13-14-15-16 yaş grubu çocukları izliyoruz. Temel eğitimlerini verdikten sonra 19 ve 21 yaşlarından sonra o çocukları Hacettepe takımımıza veriyoruz.dedi.GENÇLERBIRLIĞI kulübünün altyapısının diğer kulüplerden önde olduğunu ifade eden Sezai Yıldırımifadelerini kullandı.Başkent ekibi, 2007 yılından bu yana futbolcularının dört büyük kulübe satışından tam 30 milyon Euro'yu kasasına koymayı başardıALTYAPISINDAN çıkarıp sattığı oyunculardan büyük gelirler de elde eden Gençlerbirliği, 2007 yılından bu tarafa oyuncu satışlarından kasasına 30 milyon Euro koydu. Çok sayıda futbolcuyu dört büyüklere göndermeyi de başaran Ankara ekibi 2000 yılından bu yana Beşiktaş (11), Trabzonspor (9), Fenerbahçe (8) ve G.Saray'a (2) toplamda 30 oyuncu sattı.