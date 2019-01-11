Gençlerbirliği fabrikası

Altyapısından çıkardığı oyuncularla Türk futboluna damga vurmaya devam eden Gençlerbirliği, oyuncu yetiştirme fabrikası gibi çalışıyor. 2000'li yılların başından itibaren Gençlerbirliği altyapısı, Türkiye'nin her yanına futbolcu servis eden bir fabrika haline geldi.
Bu sezon da Gençlerbirliği'nin altyapısında oynayan Yıldırım Mert Çetin, Cengizhan Akgün, Emre Gündoğdu ve Metehan Mert Gençlerbirliği A takım kadrosuna girdi. TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Hacettepe takımının temel kaynağı Gençlerbirliği altyapısı diyen Altyapı Gençlik Gelişim Sorumlusu Sezai Yıldırım "Şu anda Hacettepespor'un 31 kişilik kadrosu varsa 30 tanesi Gençlerbirliği altyapısından olan oyuncular... HEDEF KALİTELİ OYUNCULAR
Hacettepespor'un yaş ortalaması ise 19,3. Bu oyuncuların çoğu filiz lisanslı futbol okulundan gelen çocuklar. 12-13-14-15-16 yaş grubu çocukları izliyoruz. Temel eğitimlerini verdikten sonra 19 ve 21 yaşlarından sonra o çocukları Hacettepe takımımıza veriyoruz. Temel hedefimiz kulübümüze ve Türk futboluna kaliteli oyuncular yetiştirmek"
dedi. ANTRENÖRLERİMİZ ÜST DÜZEYDEDİR
GENÇLERBIRLIĞI kulübünün altyapısının diğer kulüplerden önde olduğunu ifade eden Sezai Yıldırım "Önde gelen kulüplerden olmasının tek bir nedeni var. Gençlerbirliği kültürünü taşıyan oyuncuların tercih edilmesi. Burada çalışan antrenör yapısı ve karakterinin Gençlerbirliği'ne uygun olması. Antrenörlerimizin hepsi UEFA A üst düzeyde. Gençbirliği'nin pilot takımı olarak kullandığı Hacettepe takımı tamamıyla hocası ve oyuncusu dahil olmak üzere Gençlerbirliği alt yapısı olarak teşkil etmektedir"
ifadelerini kullandı. 4 BÜYÜKLERE 30 FUTBOLCU!
Başkent ekibi, 2007 yılından bu yana futbolcularının dört büyük kulübe satışından tam 30 milyon Euro'yu kasasına koymayı başardı
ALTYAPISINDAN çıkarıp sattığı oyunculardan büyük gelirler de elde eden Gençlerbirliği, 2007 yılından bu tarafa oyuncu satışlarından kasasına 30 milyon Euro koydu. Çok sayıda futbolcuyu dört büyüklere göndermeyi de başaran Ankara ekibi 2000 yılından bu yana Beşiktaş (11), Trabzonspor (9), Fenerbahçe (8) ve G.Saray'a (2) toplamda 30 oyuncu sattı.