Korsan çilingirlerle afişli mücadele

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Anahtarcılar, Kilitçiler ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkârlar Odası "Kayıtsız, korsan, anahtarcı ve çilingirlere dikkat edin, evinize, işyerinize, otomobilinize kendi elinizle hırsız çağırmayın. Bu logonun olmadığı yerlerden hizmet almayın" yazılı afişler ile toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor. Oda Başkanı Hasan Polat, "Hazırlanan el ilanı, sticker ve afişlerin yanı sıra vatandaşların yoğun olduğu çeşitli yerlerde billboardlarda ve otobüs duraklarındaki raket adı verilen reklam panolarında halkı bilgilendirici ilanlar kullandık. EGO otobüslerinde ilan panolarına da bu afişler asıldı. İnternet siteleri ve el ilanları üzerinden kaçak çalışan, hatta seyyar olarak gezen birçok kişi var. Bunlar 'çilingirciyim' diyerek kapı açıyor" dedi.