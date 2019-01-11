Özel eğitim gören öğrencilerin istihdamına katkı sağlayın

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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, serebral palsi hastası çocukların öğrenimlerine devam edebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) işbirliği ile kurduğu SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Baran, ziyarette Türkiye'nin serebral palsi hastası çocuklar için kurulan ilk lisesi SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında Okul Müdürü Dilek Saran'dan bilgi aldı. Bütün detayları serebral palsi hastası çocuklara uygun olarak düzenlenen SERÇEV MTAL'da çocuklara meslekli yetişmelerine uygun olarak radyo televizyon, bilişim teknolojileri ve tarım alanlarında eğitimler veriliyor. Normal çocuklarla serebral palsili çocukların bir arada eğitim gördüğü okulda incelemelerde bulunan Baran, özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri desteklemenin önemine dikkat çekti. Baran, "Bütün çocuklarımızın istihdama kazandırılmasını önemsiyorum. İş insanları olarak iş yerlerimizi engelli çocuklarımız için imkân yaratıp ekonomiye katkı sağlamaları için iş insanlarının ön ayak olması gerekiyor" dedi.