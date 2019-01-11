Tokyo’da 3 madalya Judo’dan

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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2018 yılının federasyonları açısından çok başarılı geçtiğini söyledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren başkan Huysuz,Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 8 madalya ve takımlarda üçüncülük, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 6 madalya, Dünya Gençler Şampiyonası'nda 2 madalya ve Akdeniz Oyunları'nda 6 madalya elde ettik" ifadelerini kullandı.2020 Olimpiyatları için şu ana kadar 5 judocunun kota aldığını aktaran Huysuz, olimpiyatlara kadar kota sayısının 9'a kadar yükselebileceğini söyledi. Huysuz, "Tokyo'da 3 madalya alabilecek düzeydeyiz ve olimpiyatlarda bunu taçlandıracağız. Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ve Spor Genel Müdürlüğü'müzün yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın maddi ve manevi katkılarıylaşeklinde konuştu.GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası ödül törenine katıldı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), finalde NTV'yi 21-15 yenerek turnuvanın birincisi oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise A Haber, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı 21-12 mağlup etti. Bakan Mehmet Kasapoğlu, turnuvayı ilk sırada tamamlayan TRT'ye madalya ve kupasını takdim etti. Bakan Kasapoğlu, "Farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımız bir araya geldi. Üç gün boyunca centilmence oynadı. Sporun birleştirici gücünü bir kez daha gördük" diye konuştu.