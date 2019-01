Vizyon 2023 Çankaya okul müdürleri çalıştayı yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

'2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nin açıklanmasının hemen ardından her kademe ve türdeki okul müdürleri ile 'Vizyon Belgesini' paylaşmak ve tanıtmak için '7 bilgilendirme toplantısı' düzenleyen Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bu toplantıların bir devamı olarak iki gün süren "Vizyonu 2023 Çankaya Okul Müdürleri Çalıştayı"nı gerçekleştirdi. Çalıştayın açılışını Bakan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz yaptı. Vizyon belgesinin Çankaya'da nasıl hayat bulacağının ve nasıl içselleştirileceğinin yol haritasının çıkarılması ve belgede yer alan temaların alt başlıklarını doldurulması amacıyla hazırlanan Çalıştay 18 ayrı konuda 18 ayrı çalışma grubu oluşturularak planlandı. Çalıştaya, Millî Eğitim Bakan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Çankaya İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Methi Çelik, Şerafettin Deliaioğlu, Yaşar Gezgin, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı her kademe ve türdeki 250 Okul Müdürü katıldı.Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Bakan Danışmanı olan Prof. Dr. Mustafa Yavuz; katılımcılara, '2023 Vizyon Belgesinin' nasıl okunması gerektiği, belgenin yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere ne mesaj verdiği; belgenin eğitimin paydaşlarından beklentileri ve özellikle belge içeriğinde yer alan temalara ilişkin hedef ve alt hedeflerin okullarda nasıl hayat bulacağına ilişkin bir konuşma yaptı. Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Özel, "2023 Eğitim Vizyonu"nun hedefleri doğrultusunda, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı; velilerimizin ve öğretmenlerinizin sürekli bir işbirliği içerisinde olduğu eğitim modelleri üretmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bir araya geldiğimiz çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi. '2023 Eğitim Vizyonu Çankaya İlçe Raporu' Bakanlığa iletilecek.