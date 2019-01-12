100 kilometre metro hedefi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin yürüteceği çalışmalarla başkent ulaşımına önemli projeler kazandırmayı hedefliyor. Özhaseki'nin hazırladığı proje kitapçığında en önemli bölümü raylı sistemler kapsıyor. Ankara'nın mevcut 64 kilometrelik raylı sistem ağına ek olarak 100 kilometre daha raylı sistem ağı eklenmesi planlanıyor. İşte planlanan o raylı sistem ağlarından bazıları;26 km 7 istasyonlu Kuyubaşı- Esenboğa Havalimanı- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hattı.3.3 km'lik Atatürk Kültür Merkezi - Hızlı Tren Garı - Kızılay hattı.788 metre uzunluğunda AŞTİ - Söğütözü İstasyonu bağlantısı.14 km uzunluğunda Hızlı Tren Garı - Etlik Şehir Hastanesi - Ovacık hattı.11 km uzunluğunda Hızlı Tren Garı - Siteler - Kuyubaşı hattı.10 km uzunluğunda Dikimevi - Natoyolu - Nata Vega hattı.5 km uzunluğunda Söğütözü - Yüzüncüyıl Mahallesi - ODTÜ hattı.8 km uzunluğunda ODTÜ- Macunköy İstasyonu bağlantısı.8 km uzunluğunda Batı Merkezi - Ümitköy İstasyonu bağlantısı.Batıkent - Törekent OSB hattına 5 km uzunluğunda Yenikent ilave hattı.Kızılay - Çayyolu - Koru hattına 10 km uzunluğunda Yaşamkent - Bağlıca ilave hattı.HÜKÜMET desteği ile Esenboğa Havalimanı'na yapılacak olan metro hattının yanı sıra bu güzergahtaki araç trafiği de rahatlatılacak. Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde bulunan Aydınlıkevler Kavşağı ile Hasköy'deki Fruko Fabrikası'nın önüne yapılacak köprülü kavşaklar sayesinde kesintisiz ulaşım sağlanacak. Samsun Yolu üzerindeki; Eşref Akıncı Kışlası Kavşağı, Kayaş Kavşağı ile Mavi Göl Giriş Kavşağı kesintisiz trafik olarak düzenlenecek. Eskişehir Yolu'nun Çevre Yolu'na kadar kesintisiz olması amacıyla halihazırda trafik ışıklarıyla kontrol edilen Konutkent Kavşağı, Başkent Üniversitesi Kavşağı ve Yaşamkent Kavşağı'nda altgeçitlerin yapılması ve bu sayede trafiğin daha akıcı ve sürekli olması amaçlanıyor.4 kilometre uzunluğundaki İstasyon Caddesi üzerindeki mevcut 3 ışıklı kavşakta 3 adet alt geçit ve yeni alternatif bulvarda 4 adet demir yolu geçiş köprüsü ve 1 adet alt geçit imalatı yapılacak. Bu sayede Sincan istikametine gidecek olan araçlar demiryolunun diğer tarafından, şehir merkezine gidecek araçlar ise İstasyon Caddesi'nden tek yön olarak ulaşım sağlayacak.SIHHIYE'DEKI adliye binasının taşınmasından sonra bu bölgede yapılacak ulaşım koordinasyon merkezi, bölgenin ulaşım ağlarının kesişim noktasında yer alma ve sosyal, kültürel alanlar ile eğitim ve konut dokusuna yakın olma avantajı nedeniyle ulaşımın kalbi olacak. Bu bölgede tasarlanacak çevreci ve kültür odaklı projeler ile Ankara'da hem ulaşımın hem de kültürel faaliyetlerin kalbi olacak.GÜVENPARK'IN mevcut park özelliğinin korunarak dolmuş park alanının yer altına alınması ile bu alanın yaya park alanı olarak kullanılması amaçlanıyor. Proje kapsamında 250 dolmuşun depolanacağı yeraltı otoparkı ile bölge trafiği de rahat bir nefes alacak.ANKARA'DA şehirlerarası yolcu taşımacılığının merkezi olarak AŞTİ kullanılmakta. Otobüslerin şehir merkezine girmesi ve trafik yoğunluğunun artmasından kaynaklı olarak Ankara'nın doğusu ve batısına terminaller ve bunlara destek amaçlı da cep otogarları yapılması amaçlanıyor.