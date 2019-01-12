AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Demirbaş hızlı başladı

BUGÜN NELER OLDU

ADAY gösterilmesinin ardından seçim çalışmalarına hızlı başlayan Baki Demirbaş, sabah erken saatlerde başladığı çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Esnaf ve gençlerle bir araya gelen Demirbaş, 31 Mart'a kadar, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını vurguladı. Demirbaş, "Cumhurbaşkanımız benim Çubuk Belediye Başkanlığı için adaylığımı uygun gördüler. Ben de hem Cumhurbaşkanımızın hem de ilçe halkımızın güvenine layık olmak için var gücümle çalışacağım. Biz belediye başkanlığını sadece günü kurtarmak için değil, ilçemizi geleceğe hazırlama vizyonuna talip olmak için istedik. Bu anlamda çalışmalarımızı da buna göre şekillendiriyoruz. Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza, genel merkezimize, il teşkilatımıza, ilçe teşkilatımıza" diye konuştu. Çubuk'u başkentin en iyi ilçeleri arasına getirmek için canla başla el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Baki Demirbaş, belediye başkanı olması durumunda katılımcı, sosyal belediyeciliğe ağırlık vereceklerini ve herkese aynı mesafede olacaklarını kaydetti.