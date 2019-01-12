Ankara İtfaiyesi’ne yabancı ilgisi

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KUVEYT'IN Ankara Büyükelçisi Ghassan Yusuf El Zawawi ile beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ziyarette bulundu. İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, Ankara İtfaiyesi'nin kuruluş, faaliyet ve teşkilat yapısı hakkında Kuveyt heyetine ayrıntılı bilgi verdi. Ülkeler arası ilişkilerin gelişmesinde yerel yönetimlerin ve birimlerinin katkısının önemine vurgu yapan Olgun, "Bu tür ziyaretleri çok önemsiyoruz. Ülkelerin, teşkilatlar arası işbirliğini ve iletişimini artıran her türlü organizasyonu destekliyor ve bunların bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Yangın, deprem ve acil durumlarda Ankara İtfaiyesi'nin müdahale senaryolarını anlatan Olgun, ortak projelerin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da ifade etti. Konuk heyet daha sonra İtfaiye Araç Simülasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.