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Giriş Tarihi: 12.1.2019
ATO’dan KOBİ Değer Kredisi’ne destek
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hükümetin reel sektöre yönelik desteklerinin KOBİ Değer Kredisi paketiyle taçlandırıldığını belirterek, "Üretim ve istihdamın çok önemli bölümünü sağlayan KOBİ'lerin desteklenmesi ekonominin kan dolaşımını hızlandıracaktır" ifadesini kullandı. Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi paketini değerlendirdi. Hükümetin, ekonominin döviz merkezli saldırılarla kuşatma altına alınmaya çalışılmasından bu yana reel sektörü, finansman destekleri başta olmak üzere birçok alanda desteklediğine işaret eden Baran, KOBİ Değer Kredisi paketi için Bakan Albayrak'a teşekkür etti. Baran, üst üste yapılan müjdeli açıklamalarla reel sektörün finansal, moral ve motivasyon olarak da desteklendiğini söyledi.
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ATO’dan KOBİ Değer Kredisi’ne destek
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