Elimizi taşın altına koyuyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Başkentte, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen "Sporla Kal Güvende Kal" projesinin üçüncü buluşması gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile RTGD Başkanı Şebnem Bursalı katıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programda yaptığı konuşmada bu proje vesilesiyle gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.diyen ve herkese teşekkür eden Kasapoğlu, "Gençlerimizi bağımlılık illetine teslim etmemek gibi çok kıymetli bir amaç uğruna elimizi taşın altına koymak için bir aradayız. Gençliğimiz, Türkiye'nin hem istiklali hem de istikbali için bir teminattır. Bu sebeple onları her türlü tehlikeden, her türlü yanlış alışkanlıklardan korumak hepimiz için çok hayati bir görevdir" şeklinde konuştu. Sporun uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede çok önemli bir rolü olduğunu söyleyen Kasapoğlu,dedi.bir gelecek nesil için sporu gençlere yaymak gerektiğini dile getiren Kasapoğlu, "Bu gençler arasından bilimde, sanatta, sporda şampiyonlar çıksın, bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla dalgalandırsınlar istiyoruz. Bütün bunlar sağlıklı bir toplumsal hayatın neticeleridir. Sağlıklı bir hayat için de sporu kitlelere yaymak, özellikle de gençlere sevdirmek gerekiyor. Spor, her türlü kötü alışkanlığı hayatımızın uzağında tutacak bir iyi alışkanlıktır" ifadelerini kullandı. Kasapoğlu, sürece empatiyle yaklaşmanın bağımlılıkla mücadeleyi daha verimli kılacağını ifade ederek, "En büyük gücümüz, şüphesiz gençleri ve sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımızın olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliklerinde 2002'den bu yana sporda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmaların meyvelerini ülke olarak hep birlikte topluyoruz ve daha da toplayacağız" diye konuştu.SPORDA, bilimde, sanatta kıymetli isimler yetiştirileceğini vurgulayan Kasapoğlu, salondaki gençlere seslenerek, "Bunlar sizlerin aranızdan çıkacak. Sizleri spor alanlarında, sahalarda, gençlik merkezlerimizde daha çok görmek istiyoruz.Amacımız sporu tabana yaymak, bulunduğunuz her yerde spor yapabilmenizi sağlamak. Bunun için yurtlarımıza spor salonları yapıyor, gençlik merkezlerimizde spor faaliyetlerini daha yaygın hale getiriyoruz.diyerek sözlerini noktaladı. Konuşmaların ardından Ersin Düzen'in moderatörlüğünde spor ve uyuşturucuyla mücadele konulu panel düzenlendi. Panele milli sporcular Şahika Ercümen ve Taha Akgül katıldı.