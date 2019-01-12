Gençlerbirliği gerçek yerine geri dönecek

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Gençlerbirliği'nde formaya giyen Bekir Yılmaz, ikinci yarıda da aynı performansı devam ettireceklerini s öyledi. Kamp hazırlıklarının iyi geçtiğini söyleyen Bekir, "Ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini hep söylüyorlar ve biz de yaşıyorduk zaten. Fakat doğal başlangıçlar çok önemlidir. İlk yarıda ilk haftalara da çok iyi başladık sonrasında da götürdük zaten. Bu da bizlere bir öz güven getirdi. Zaten kaliteli bir ekibimiz vardı. Yine aynı biçimde sıkı çalışıp iyi bir başlangıç yaparak iyi bitirmek istiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Burada bunun için çalışıyoruz. Her şey çok iyi gidiyor"
ifadelerini kullandı. GEÇEN SENEKİ KAZAYDI
Gençlerbirliği'nin geçen sezon bir kaza yaşadığını söyleyen Bekir Yılmaz, "Gençlerbirliği zaten bir Süper Lig kulübü. Hiçbir zaman kendini 1'inci Lig kulübü olarak değerlendirmiyor. Geçen sene bir kaza yaşandı. Gençlerbirliği her insanın bulunmak isteyeceği bir kulüp. Onu yeniden hak etmiş olduğu yere çıkartmaya çalışıyoruz. İnşallah seneye hak etmiş olduğu yere gelecektir"
diye konuştu.