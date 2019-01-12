İlaç poşetleri ücretsiz olacak

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ANKARA Eczacı Odası, ilaçların poşet ile hastalara sunulmasının hem hasta mahremiyetini korumak hem de ilaçların steril bir şekilde hastalara sunulması açısından önemli olduğu açıldı. Oda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birkaç haftadır süren görüşmelerde eczanelerde ilaç satışında hastalara verilen poşetlerin ücrete tabi olmamasının talep edildiği kaydedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar"ı yeniden düzenlediği ve düzenlemenin 9 Ocak'ta yayımladığı hatırlatılan açıklamada, "Bu gelişmeler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ı makamında ziyaret ettik ve usul ve esaslar'da yapılan değişiklikleri masaya yatırdık. Yapılan yeni düzenlemeye göre ücretsiz verilebilecek poşetlere sadece ilaç konulabilecek. Sadece ilaç satışında kullanılan bu poşetler çift kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler olacak" denildi.