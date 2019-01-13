157 bin üyenin sesi olduk

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Ticaret Odası (ATO) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO'nun meslek komiteleri 2018 yılı boyunca 881 ayrı toplantı gerçekleştirerek Başkent ekonomisinin nabzını tuttu. Bin 300 saatlik istişari toplantılar gerçekleştiren komiteler, üyelerinin sorunlarını masaya yatırdı. Başkent'te ticareti geliştirmek, ürün ve hizmet kalitesini artırmak, Ankara markalarının yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yer almasını sağlayarak rekabet güçlerini artırmak ve sektör sorunlarına çözüm bulmak amacıyla belirlenen 950 sorun ve çözüm önerisi ATO Yönetimi tarafından 16 bakanlık ve 120 ayrı kuruma iletildi. ATO Meslek Komiteleri'nin çalışmalarını değerlendiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "ATO çalışmalarında demokrasi tam olarak işledi. Komitelerimiz sektörlerin nabzını doğru tuttu, yerinde çözüm önerileri üretti. 157 bin üyemizin sesi olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.