Ankaragücü’nde Kaplan’a görev

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BAŞKENT ekibinde, eski teknik direkter Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar 'futbolcu izleme' ve 'takımda koordinasyonu sağlama' görevleri için işbaşı yaptı.Kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirterek, "Mustafa Kaplan, futbolcu izleme ekibinin de başında olacak. Takımda yönetimsel anlamda bize yardımcı olacak" dedi. Mustafa Kaplan'a sportif direktörlük görevi vermediklerini açıklayan Yiğiner,ifadelerini kullandı.