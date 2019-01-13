Canlı yayında ameliyat

BUGÜN NELER OLDU

GAZI Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalında 2 günde 15 hastaya endoskopik yöntemle yapılan pankreas operasyonlarını 100 doktor aynı anda canlı olarak izledi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Cindoruk ve Prof. Dr. Dilek Oğuz moderatörlüğünde, çeşitli pankreas rahatsızlıkları bulunan ve özel olarak seçilen 15 hastaya, endoskopik ultrasonografik yöntem uygulandı. Türk Gastroenteroloji Derneği ve Gastrointestinal Endoskopi Derneğinin de katkılarıyla gerçekleşen operasyonları, farklı illerden gelen 100 gastroenteroloji uzmanı konferans salonundan canlı olarak izledi. 4 ameliyathanenin kullanıldığı operasyonları takip eden uzman hekimler, ameliyathaneye canlı olarak bağlanarak sorular da yöneltti.