Çorum’dan Paris’e moda yolculuğu

BUGÜN NELER OLDU

Ülkemızi uluslararası alanda yaptığı başarılı defilelerle temsil eden tasarımcı Ahmet Özceyhan öğretmen olma hayaliyle geldiği Ankara'da hayatının nasıl değiştiğini anlattı. Babasını küçük yaşlarda kaybeden Özceyhan babasının öğretmen olmasını istediği için Ankara'ya gitti.Öğretmen okuluna geldiği Ankara'da hayatı bambaşka bir yöne çevrildi. Köyden geldiğinde cebinde az bir miktar parası bulunan Özceyhan dedesinin şehit kontenjanından Hasanoğlan Anadolu Öğretmen Lisesi'ne yazıldı. Hamamönü'nde 3 kişilik bir odada kirası ucuz diye kalan Özceyhan gündüzleri terzi yanında dikiş dikmeyi öğrendi geceleri de okudu. Eğitim hayatına Fransa'da devam eden Özceyhan sevdiği mesleğin ince detaylarını öğrendi. Özceyhan şimdilerde tasarımları ile ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil ediyor.Dikişe yatkınlığı çevresi tarafından kısa sürede fark edilen Özceyhan'a Fransızca öğrenmesi gerektiği söylendi. Büyüklerinin sözünü daima dinleyen ünlü moda tasarımcısı Fransızca eğitim veren bir kuruma giderek durumunu izah etti. Fransızca öğrenmek istediğini ve bunun için yeterli parası olmadığını belirten Özceyhan'a kurum yöneticileri kursu ücretsiz yapacaklarını söyledi. Fransızca ilk kelimesinin 'parasız' olduğunu duygulanarak anlatan Özceyhan, "Tanıdığım bir usta önce sanat öğren sonra okulu oku dedi iyi ki onu dinlemişim. Dikiş sanatını ülkemde öğrenip akademiyi de Fransa'da tamamladım. Orada kalmam teklif edildi modacı olmamı istemeyen annem karşı çıkınca Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım" diye konuştu.24 yaşında ülkeye dönüş yapan başarılı modacı Kızılay'da bir dükkân açtığını ve kısa sürede ün yaptığını söyledi.İlk başlarda genç olduğu için deneyimsiz diye ön yargılarla karşılaşan Özceyhan yaşlı ve deneyimli görünmek için saçlarını beyaza boyattığını gururla anlattı. Özceyhan, "Çin Seddi'nde ilk kez defile yapan kişi ben oldum" ifadelerini kullandı.