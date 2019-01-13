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Etimesgut, en çok tercih edilen ilçe

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Etimesgut, en çok tercih edilen ilçe
2018'IN dördüncü çeyreğinde REIDIN - Enakliyat Taşınma Endeksi'ne göre, İstanbul'da en çok yine Ümraniyeliler, Ankara'da ise Çankayalılar taşındı. İstanbul'da Kadıköy, Ankara'da ise Etimesgut en çok tercih edilen ilçe oldu. Etimesgut'ta en çok tercih edilen mahalle ise yüzde 4,00 ile Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi oldu. Böylece Etimesgut, geçen yılların en çok tercih edilen ilçesi Çankaya'yı tahtından etmiş oldu. En çok tercih edilen ilçeler sıralamasında Etimesgut'u yüzde 18.94 ile Çankaya, yüzde 16.41 ile Yenimahalle, yüzde 12.35 ile Keçiören ve yüzde 10.01 ile Mamak izledi.
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Etimesgut, en çok tercih edilen ilçe
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