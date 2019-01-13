Görme engellilerden “sarı çizgi” çağrısı

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GÖREN Kalpler Derneği Genel Başkanı Erol Sayyıdan, "Sarı çizgiler istediğimiz düzeyde maalesef değil. Sarı çizgi üzerinde ilerlerken bir anda bastonumuz takılıyor. Şekil olarak çok güzeller ama şeklin yanında işlevsel olarak da düşünülmesi gerekiyor. Sarı çizgilerin yüzeyinin kaygan olması da bizim açımızdan problem" dedi. Gören Kalpler Derneği üyeleri ile görme engelli rehabilitasyon merkezi öğrencileri, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla Opera'daki Melike Hatun Camisi önünden Ulus'taki heykele kadar yürüdü. Sayyıdan, görme engelli vatandaşların yönlerini kolaylıkla bulabilmesi amacıyla kaldırımlara yapılan, fakat büyük bölümü sökülmüş olan sarı çizgilerin durumuna dikkati çekti. Sarı çizgilerin tüm dünyada olduğunu söyleyen Erol Sayyıdan, şöyle konuştu: "Ülkemizde de kanun gereği yerel yönetimler tarafından yapıldı, fakat istediğimiz düzeyde maalesef değil. Beyaz bastonla sarı çizgi üzerinde kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan, hiç takılmadan gidebilmemiz gerekiyor. Fakat sarı çizgi üzerinde ilerlerken bir anda bastonumuz takılıyor, bunun böyle olmaması gerekiyor. Şekil olarak çok güzeller ama şeklin yanında işlevsel olarak da düşünülmesi gerekiyor. Ayrıca sarı çizgilerin yüzeyinin kaygan olması da bizim açımızdan problem" diye konuştu.