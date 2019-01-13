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Landesberg&Gabriel All-Star’da

’dan Gabriel ve Landesberg halk oylaması sonucu Sinan Erdem Salonu’nda gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star 2019 Asya Karması’na seçildi

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019
Landesberg&Gabriel All-Star’da
SINAN Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden yıldız oyuncuların yer alacağı Tahincioğlu All-Star 2019'da forma giyecek isimler halk oylamasıyla belli oldu. Müthiş şölene Türk Telekom'dan Kenny Gabriel ve Sylven Landesberg seçildi. Asya Karması'nın koçluğunu Türk Telekom başantrenörü Burak Gören, Avrupa Karması'nın koçluğunu ise Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman yapacak.

KENNY GABRIEL İLK 5'TE
Gelen oylara göre Asya Karması'nda F.Bahçe Beko'dan Ali Muhammed, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'dan Alp Karahan, Banvit'ten Şehmus Hazer, Türk Telekom'dan Kenny Gabriel ve Pınar Karşıyaka'dan Mohamed Marei maça ilk 5'te çıkacak. Avrupa Karması'nda ise Darüşşafaka Tekfen'den Kartal Özmızrak, Anadolu Efes'ten Doğuş Balbay, Adrien Moerman, Bahçeşehir Koleji'nden Preldzic ve İstanbul BBSK'dan Semih Erden maça ilk 5 başlayacak.

AYŞE BEGÜM GÖSTERİ SUNACAK
Her sene şovlarıyla ilgi çeken All-Star'a 3 sayı yarışması, Yetenek Yarışması ile Smaç Yarışması renk katacak. All-Star maçının periyot arasında dünyaca ünlü jimnastikçimiz Ayşe Begüm Onbaşı bir gösteri sunacak. Onbaşı, 2015'te Meksika'daki Dünya Şampiyonası'nda 12-14 yaş grubunda dünya üçüncüsü olduktan sonra 2016'da Güney Kore'deki Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda 15-17 yaş grubunda altın madalya kazanmıştı.
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