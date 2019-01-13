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Osmanlı, kampı mutlu bitirdi

Kamp çalışmalarının son gününde TFF 3. Lig ekibi ile karşılaşan Osmanlıspor, yeni transferi Privat’ın golüyle karşılaşmadan galip ayrıldı

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Osmanlı, kampı mutlu bitirdi
SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Osmanlıspor, 2 Ocak'ta Antalya'da başladığı sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını, dün TFF 3. Lig ekibi Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor ile oynadığı maçla tamamladı. Süper Lig ekibi Kayserispor'la hazırlık karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle yarıda kalan Başkent ekibi, son gün Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor ile hazırlık maçına çıktı. Topkapı Palace'ın sahasında oynanan karşılaşmada Başkent ekibi, devre arası transferlerinden Sloan Privat'ın 80. dakikada attığı kafa golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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Osmanlı, kampı mutlu bitirdi
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