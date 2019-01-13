Osmanlı, kampı mutlu bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Osmanlıspor, 2 Ocak'ta Antalya'da başladığı sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını, dün TFF 3. Lig ekibi Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor ile oynadığı maçla tamamladı. Süper Lig ekibi Kayserispor'la hazırlık karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle yarıda kalan Başkent ekibi, son gün Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor ile hazırlık maçına çıktı. Topkapı Palace'ın sahasında oynanan karşılaşmada