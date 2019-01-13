Pursaklar’ın hafızları birincilikleri bırakmadı

BUGÜN NELER OLDU

PURSAKLAR'DAKI hafızlar, rakiplerine karşı en güzel performansı sergileyerek birincilikleri kimseye bırakmadı. Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu adına yarışmaya giren Pursaklar Müftülüğü'ne bağlı Ehlibeyt Kuran Kursu Hafızlarından Eren Ocaklı ile Ankara Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu adına yarışmaya giren Ehlibeyt Kuran Kursu Hafızlarından Mustafa Can Ağırbaş Ankara 1'incisi oldu. Yine aynı yarışmada Medine İmam Hatip Ortaokulu adına katılan Ehlibeyt Kuran Kursu Hafızlarından İsmail Tiryaki ise Ankara 2'ncisi, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu adına yarışmaya katılan Ehlibeyt Kuran Kursu Hafızlarından Yusuf Taha Karakaya da Ankara 3'üncüsü oldu.