Raylı sistemlerde hedef büyütüldü

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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, "Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesinin (ARUS) yarattığı sinerjiyle, Türk firmalarının 2018'de 586 milyon dolar olan araç, parça, altyapı, üstyapı ve hizmet ihracatını, 2019 yılında 750 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi'nin(ARUS), Türkiye'de raylı ulaşım sistemleri alanında üretim yapan sanayiciler, destekleyici kurum ve kuruluşlarla 2012'de kurulduğunu hatırlatan Aydın, ARUS'un sektörde iş birliği, güç birliği ve milli markalar üretme görevini üstlendiğini söyledi. "Milli marka" haline gelen firmaların, bu atılımın ardından yurt dışına açıldığına işaret eden Aydın, Ankara'dan Bozankaya firmasının, Bangkok Green Line Metro Projesi kapsamında 88 vagondan oluşan 22 metro tren setini üreterek teslim etmeye başladığını, Blue Line Metro Projesi için de 105 metro aracının gövdelerini üreteceğini ve böylece 100 milyon avronun üzerinde ihracat beklendiğini ifade etti.