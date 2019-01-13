Şehitlere vefa

BUGÜN NELER OLDU

1992 yılında sayıları oldukça fazla olan bölücü teröristlerle yalnızca 3 kişiyle çatışmaya giren ve kahramanca mücadele ederek şehit olan Özel Harekatın ilk şehit Emniyet Müdürü Ali Er'in ismi, Ankara Sincan'da açılan Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü Şehit Ali Er Grup Amirliği'nde yaşayacak. Şehidin eşi Necdet Er'in girişimleri ile yapılan grup amirliğinin açılışına, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Resul Huloğlu, İstihbarat Daire Başkanı Akın Zaimoğlu, Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı ile şehidin kendi gibi polis olan ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev yapan oğulları Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Volkan Er, Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er, Mamak İlçe Emniyet Müdürü Erkut Er ve şehidin eşi Necdet Er katıldı.Hakkari - Çukurca da askeri konvoyun geçişi sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu 33 yaşında şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün anısı Ankara'da yaşatılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Etimesgut İlçesi Oğuzlar Mahallesi'nde bulunan 1464. Caddenin ismi "Şehit Murat Üçöz Caddesi" olarak değiştirildi. Büyükşehir Numarataj ekipleri şehidin adının yazılı olduğu tabelayı, şehit Murat Üçöz'ün annesi Sevim Üçöz ve babası Tümen Üçöz ile birlikte yerleştirdi. Şehit oğlunun adının yazıldığı tabelayı öperken duygu dolu anlar yaşayan baba Tümen Üçöz, "Şehit oğlumuzun adının mahallemizde bir caddeye verilmiş olmasından dolayı çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediyesi'nin bu duyarlı davranışı acımızı bir nebze de olsa hafifletti. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.