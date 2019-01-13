Taksicilere 15 ilde 846 noktada denetim

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Genel Müdürlüğü tarafından 15 ilde yapılan taksi uygulamasında, ilgili kanunlar kapsamında 933 araç şoförüne 237 bin 327 lira para cezası kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticari taksi ve şoförlerine yönelik dün 15 ilde, 846 noktada eş zamanlı olarak 2019 yılının ilk taksi uygulaması yapıldı. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Muğla, Samsun, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Konya, Aydın, Eskişehir'deki uygulamalara, 694 ekipte görevli 2 bin 137 personel katıldı.