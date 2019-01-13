Uyuşturucuyla çifte mücadele

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Çağımızın en büyük belası olan uyuşturucu kullanımıyla ilgili emniyet etkin çalışmalar yürütürken bu mücadeleye önümüzdeki dönemde Keçiören Belediyesi de büyük destek verecek. 1994-2009 yılları arasında Keçiören Belediye Başkanlığı yapan ve AK Parti'den yeniden başkan adayı olan Turgut Altınok, ilçede gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcılarıyla polisle organize bir şekilde çalışarak mücadele edeceklerinin altını çizdi. Turgut Altınok, belediye başkanı seçilmeleri durumunda ise Keçiören Belediyesi bütçesinden oluşturacağı kaynak ile bu bataklığa saplanan gençlerin tedavi masraflarını üstleneceklerini ifade etti.SABAH'a konuşan Turgut Altınok, "En çok çocuk nüfusunun Ankara'da olduğu ilçe Keçiören'dir. Biz çocuklarımızı koruyacağız. Bu iş sadece polisin işi değil. Belediyenin de üzerine düşen görevler var, vatandaşımızın üzerine düşen görevler var... Bu dönem vatandaşlarımızla, polisimizle uyuşturucu konusunda ciddi bir mücadeleye gireceğiz. Önce tabi bu uyuşturucuya bulaştırılmış olan yavrularımızı nasıl kurtarırız, bunları ailesine, topluma nasıl kazandırırız... Önceliğimiz bu çocuklarımızı kurtarmak olacak" şeklinde konuştu.Keçiören Belediyesi tarafından gençlerin tedavi masraflarının karşılanacağını dile getiren Altınok, "Şu an AMATEM'de yeteri kadar yer bulamıyorlar. Gerekirse uyuşturucu konusunda diğer klinikler var. Belediyemizden bununla ilgili gerekli kaynakları sağlayacağız. Masraflarını belediye karşılayacak ve bu çocuklarımızı kurtarmaya, daha sonra da topluma kazandırmaya çalışacağız" diye konuştu.AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "Bu uyuşturucu satıcılarıyla; neslimizi, geleceğimizi zehirleyenlerle halkla, polisle beraber mücadele ederek şehrimizi kurtaracağız..." ifadelerini kullandı.