Elektrik ve doğalgaza kış indirimi gelmeli

Elektrık
ve doğal gazın
en çok tüketildiği
bu aylarda
kayda değer
bir indirim daha
yapılması gerektiğini
vurgulayan
TESK Genel
Başkanı Bendevi
Palandöken,
"Doğal gazın
ve elektriğin en
çok tüketildiği ayların içerisindeyiz.
Yaşanan sıkıntılı dönemde elektrik ve
doğal gaza mutlaka kış indirimi yapılmalı.
Çünkü bu aylarda artan yoğun
tüketim esnafımızı ve vatandaşları zor
durumda bırakıyor. Bakanlıklarımızın
açıkladığı veriler de soğuk kış günlerinde
elektrik ve doğal gaz sarfiyatının
kat kat arttığını doğruluyor. Bu
nedenle vatandaş ve esnafımızın faturalarda
zorluk yaşamaması için kayda
değer bir kış indirimi gelmeli" dedi.
Kış aylarında elektrikle birlikte özellikle
doğal gazın rekor tüketime ulaştığını
hatırlatan Palandöken, "Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
8 Ocak'ta ülkemizde doğal gaz tüketiminde
tüm zamanların rekorunun
kırıldığını bildirdi. Elektrik ve doğal
gaz tüketimi de en yoğun dönemlerini
yaşıyor" diye konuştu.