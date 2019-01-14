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Elektrik ve doğalgaza kış indirimi gelmeli

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Elektrik ve doğalgaza kış indirimi gelmeli
Elektrık ve doğal gazın en çok tüketildiği bu aylarda kayda değer bir indirim daha yapılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Doğal gazın ve elektriğin en çok tüketildiği ayların içerisindeyiz. Yaşanan sıkıntılı dönemde elektrik ve doğal gaza mutlaka kış indirimi yapılmalı. Çünkü bu aylarda artan yoğun tüketim esnafımızı ve vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bakanlıklarımızın açıkladığı veriler de soğuk kış günlerinde elektrik ve doğal gaz sarfiyatının kat kat arttığını doğruluyor. Bu nedenle vatandaş ve esnafımızın faturalarda zorluk yaşamaması için kayda değer bir kış indirimi gelmeli" dedi. Kış aylarında elektrikle birlikte özellikle doğal gazın rekor tüketime ulaştığını hatırlatan Palandöken, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8 Ocak'ta ülkemizde doğal gaz tüketiminde tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi. Elektrik ve doğal gaz tüketimi de en yoğun dönemlerini yaşıyor" diye konuştu.
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Elektrik ve doğalgaza kış indirimi gelmeli
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