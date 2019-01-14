Elektrik ve doğalgaza kış indirimi gelmeli

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Elektrıkve doğal gazınen çok tüketildiğibu aylardakayda değerbir indirim dahayapılması gerektiğinivurgulayanTESK GenelBaşkanı BendeviPalandöken,"Doğal gazınve elektriğin ençok tüketildiği ayların içerisindeyiz.Yaşanan sıkıntılı dönemde elektrik vedoğal gaza mutlaka kış indirimi yapılmalı.Çünkü bu aylarda artan yoğuntüketim esnafımızı ve vatandaşları zordurumda bırakıyor. Bakanlıklarımızınaçıkladığı veriler de soğuk kış günlerindeelektrik ve doğal gaz sarfiyatınınkat kat arttığını doğruluyor. Bunedenle vatandaş ve esnafımızın faturalardazorluk yaşamaması için kaydadeğer bir kış indirimi gelmeli" dedi.Kış aylarında elektrikle birlikte özellikledoğal gazın rekor tüketime ulaştığınıhatırlatan Palandöken, "Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,8 Ocak'ta ülkemizde doğal gaz tüketimindetüm zamanların rekorununkırıldığını bildirdi. Elektrik ve doğalgaz tüketimi de en yoğun dönemleriniyaşıyor" diye konuştu.