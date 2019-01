Her çocuk aşı hakkına sahip

Türkıye Allerji ve İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Demet Can, aşının önemini vurgulayarak aşı reddinin son bulması gerektiğini söyledi. Tıpta yaşanan gelişmeler sayesinde hastalık kaynaklı ölümlerin azaldığını ifade eden Prof. Dr. Can, bunun en güzel örneğinin tetanoz ve kuduzdan ölümlerin son bulmasını gösterdi. Eski dönemlerde aşıya ulaşmanın daha zor ve maliyetli olduğunu belirten Prof. Dr. Can, hükümetin aşı konusunda büyük yol kat ettiğini söyledi. Ayrıca Prof. Dr. Can, homeopati, akupunktur, aromaterapi ve hacamat gibi alternatif ya da tamamlayıcı tıp yöntemlerinin aşının yerini tutamayacağının altını çizdi.

AŞININ ÖNEMİ ANLATILMALI

Aşı reddi yapan insanların kafalarındaki soru işaretlerinin kaldırılması ve aşı hakkında doğru bilgi verilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Can aşı reddinin birçok nedeni olduğunu belirtti. Can, "Aşılarda metil civa artık yok, devlet metil civalı aşıları ülkemize almıyor. Aşıların içindeki alüminyum, antibiyotik gibi maddelerin de otizme yol açtığı sadece varsayım olarak kaldı ispatlanmadı. Aşı reddinde sıklıkla karşılaşılan durum dinsel etmenler. Aşılarda domuz jelatini var diye düşünen kişiler yanılıyor" dedi.