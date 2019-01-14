Köpek saldırılarında kış etkisi

"Kış aylarında olduğumuz için sokak hayvanlarında çeteleşme, gruplaşma ve açlıktan dolayı bazı münferit olaylar yaşandı" diyen Tanrıverdi, "Bu gibi olayların önüne geçilmesi için öncelikle hayvan satışlarının otokontrol sisteminde olması lazım. Pet shoplarda satılan hayvanların bunlarla ilgili olarak menşei bulunmadığından dolayı, nerede üretildiği belli olmadığı için bu satışlardan sonra alan şahıslar hayvanları 3-4 ay baktıktan sonra maalesef sokaklara bırakıyorlar. Bu da sokaklardaki hayvan sayısının artmasına neden oluyor. İlk olarak pet shoplardaki hayvan satışlarının yasaklanması veya denetim altına alınması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretim yapılan çiftliklerin denetiminin daha sık yapılması ve onaylı işletmeler tarafından üretilmesinin sağlanması gerekiyor"

MIKROÇIP UYGULAMASI

Tanrıverdi, hayvanlara ait olan pasaportların tek tip olarak tek bir kurum tarafından hologram etiketli olarak bastırılmasının daha faydalı olacağına dikkat çekerek, "Hayvanlarda pasaport olayı var. Her türlü kendini tanıtan bilgiler dahilinde bir defter yapılmakta. Bir diğer önerimiz de mikroçip uygulaması. Hayvan sahibinin adı, adresi, telefon numarası gibi bilgilerin olması gereken bir mikroçip uygulaması yapılarak, sokakta bulunan hayvanların sahibine tekrar iade edilmesi veya hayvanları dışarıya atan insanların da bununla ilgili olarak ağır ceza uygulanmalı. Hapis cezasına çarptırılmalı" dedi.