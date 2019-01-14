Mehmet Yiğit 5 gol attı

Spor Toto 1. Lig'in ilk devresini 29 puanla 6. sırada tamamlayan Osmanlıspor, devre arası transfer döneminde beş oyuncuyu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Başkent ekibi ligin ikinci devresine daha güçlü bir kadro ile girmek için transfer sezonunun açılmasıyla birlikte 1 defans, 2 orta saha, ve 2 forvet oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Mor-sarılılar, Bosna Hersek ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı Ognjen Todorovic, Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic, Fransa 2. Lig ekiplerinden Valenciennes FC forması giyen forvet Sloan Privat ve Elazığspor'un stoperi Mehmet Yiğit'i 1,5 yıllığına; İnegölspor'un golcü oyuncusu Okan Deniz'i ise 2,5 yıllığına kadrosuna dahil etti. Osmanlıspor'un Bosna Hersek ekibi Zrinsjski'den kadrosuna dahil ettiği 29 yaşındaki Todorovic, bu sezon takımıyla çıktığı 17 maçta 2 gol atıp 3 de asist yaptı. BLAGOJEVIC

BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

Bosnalı oyuncu 9 maçta da kaptanlık pazu bandını taktı. Başkent ekibinin Bosna Hersek'ten transfer ettiği bir diğer oyuncu Blagojevic ise, takımı Zeljeznicar ile bu sezon 14 maça çıktı. 30 yaşındaki Sırp ön libero bu maçlarda takımına 2 asistlik katkı sağladı.

MOR-sarılılar forvete iki takviye yaptı. Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes'ten transfer edilen Sloan Privat, bu sezon takımıyla 3 maça çıktı. 29 yaşındaki Fransız oyuncu bu maçlarda takımına gol katkısı sağlayamadı. TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'dan kadroya dahil edilen Okan Deniz, bu sezon 13 maçta forma giydi. 24 yaşındaki genç oyuncu 1 asistlik performans sergiledi. Osmanlıspor'un Elazığspor'dan transfer ettiği defans oyuncusu Mehmet Yiğit ise, Elazığspor'la 14 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu takımı adına 5 gol kaydetti. Başkent ekibi ilerleyen günlerde beş oyuncu için toplu imza töreni düzenleyecek.