Veysel Tiryaki: Yaşlıların bol bol hayır dualarını alacağız

Veysel Tiryaki, Yenimahalle'de her yaştan insan ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Demetevler semtinde bulunan Fatma Üçer Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Tiryaki, "Biz, Yenimahalle'de her yaştan, her kesimden insanın ihtiyacına cevap vereceğiz diyerek yola çıktık. Belediyecilik, kentteki tüm insanların mutluluğunu ve refahını sağlamaktır. Bir kentin gelişmişlik düzeyini o kentte yaşayan dezavantajlı kesimlerin memnuniyet düzeyi belirler. Yenimahalle'ye de yeni bir anlayış getirerek, hizmet çıtasını yükselteceğiz" dedi.

YENIMAHALLE'DE DE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Altındağ'a Ankara'nın en modern huzurevlerinden birini kazandıran ve geçtiğimiz yıl içinde Gagauzya Özerk Yeri'nde Huzurevi inşaatını tamamlayıp hizmete açan Veysel Tiryaki, Yenimahalle'deki huzurevlerine ve yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik şöyle konuştu: "Bizler, ilk önce evlatlarımıza büyüklerimize sevgiyi ve saygıyı öğütleyeceğiz. Bizler, büyüklerimize ilgi göstereceğiz ki onlar da örnek alsınlar. Bu, bizim hassasiyet gösterdiğimiz bir konu. Bir hadisimizde der ki, 'Küçüklerimize şefkat göstermeyen ve büyüklerimizin kadrini bilmeyen bizden değildir.' Kültürümüzde ve dinimizde bu değerleri barındırıyoruz. 2018 yılında, Altındağ Belediyesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla büyük bir tören ile Gagauzya'daki büyüklerimize bir huzurevi armağan ettik. Büyük bir coşku ve sevgi ile karşılandık. Oradaki yaşlılarımızı mutlu ve rahat ettirmiş isek bundan daha huzur verici bir şey yok. İnşallah Yenimahalle'deki huzurevlerimizi de çok daha donanımlı hale getireceğiz. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını tek tek belirleyip, onların hayır dualarını alacağız"

DUALARINIZI EKSIK ETMEYIN YETER

Huzurevi sakinlerini ziyaret eden Dr. Veysel Tiryaki, yaşlıların da destek duasını aldı. Büyük bir sevinç ve memnuniyet ile karşılanan Tiryaki, "Sizlerin hayır duaları, ihtiyaçları ve talepleri bizim için çok kıymetli… Sizlerin, daha rahat bir hayat sürebilmesi için Yenimahalle'de her şeyin en iyisini yapacağız. Dualarınızı, bizden eksik etmeyin yeter" dedi. Demetevler semtinde bulunan Fatma Üçer Huzurevi ziyaretinin ardından Tiryaki, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte Cuma namazını Yenimahalle'de kıldı. Tiryaki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara Milletvekilleri İl ve İlçe Teşkilatları ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile birlikte sanayicilerle buluştu. Hamamönü ve Hamamarkası projelerinin marka projeler olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Dr. Veysel Tiryaki, Ankara'nın hatta Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarının arasında yer alıyor. Yenimahalle'de ikamet eden biri olarak, Altındağ'daki belediyecilik vizyonu ile ilçemin tanışmasını isterim."



HAL ESNAFINDAN TİRYAKİ'YE YOĞUN İLGİ

TIRYAKI yoğun seçim programına ara vermeden devam ediyor. Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz ile bir araya gelen Tiryaki ardından hal esnafını ziyaret etti. Esnaf, yoğun ilgi gören Tiryaki'yi, Yenimahalle'de belediye başkanı olarak görmek istediklerini dile getirdi.