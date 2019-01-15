Ankaragücü’nde Bektaş gitti, göreve Kaplan geldi

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, Bektaş ile dün Beştepe Tesisleri'nde görüştüklerini ve yolları ayırdıklarını söyledi. Yiğiner, yeni teknik direktörün Mustafa Kaplan olduğunu ifade ederek,dedi. Süper Lig'de ilk devrenin son maçında göreve gelen 44 yaşındaki Bektaş, başkent ekibi ile sadece 1 maça çıktı.