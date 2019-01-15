Ankaragücü’nde Bektaş gitti, göreve Kaplan geldi

SÜPER Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Ankaragücü'nü daha önce de çalıştıran Mustafa Kaplan oldu.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, Bektaş ile dün Beştepe Tesisleri'nde görüştüklerini ve yolları ayırdıklarını söyledi. Yiğiner, yeni teknik direktörün Mustafa Kaplan olduğunu ifade ederek, "Bayram hocamızla anlaşarak sözleşmeyi feshettik. Kısa bir süre önce izleme ekibinin başına gelen Mustafa Kaplan'ı teknik direktör olarak görevlendirdik. Bundan sonra takımımız Kaplan'a emanet"
dedi. Süper Lig'de ilk devrenin son maçında göreve gelen 44 yaşındaki Bektaş, başkent ekibi ile sadece 1 maça çıktı.