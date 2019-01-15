Dünyanın en modern sahipsiz hayvan hastanesi kuruluyor

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ÖZEL, "Köpek, kedi, büyükbaş ve yaban hayvanlarının tedavi bakım ve beslenmesine yapabilecek 5 bin hayvan kapasiteli hastane 92 bin metrekare alana İmrahor Vadisi Karataş mevkiine kuruluyor" dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın, halen günlük 2 bin kilogram üzerinde gıda-mama dağıtımı yaparak hayvan sağlığı açısından çok kıymetli hizmetlerine imzasını attığına dikkat çeken Özel, "Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Meclisine verdiğimiz önerge ile 'başkentimizde yaşayan sokak hayvanlarının rehabilitesinin gerçekleştirilmesi maksadıyla Ankara'ya yakışır kalite ve kapasitede modern tesisler oluşturulacak. Türkiye'de rol model olabilecek Ankara sokak hayvanlarını rehabilite edici sağlık hizmetleri için tesisleri hizmete açılması' hususundaki önergemiz, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığından olumlu cevabı aldı" dedi. İmrahor Vadisi Karataş mevkiinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Özel, "Projenin sonuçlanması ile bu konuda Ankara büyük ölçüde mesafe kat ederek ihtiyaca cevap verecek ölçüde ciddi büyüklükte bir tesise kavuşacaktır" değerlendirmesini yaptı.