Güreşte başkent farkı

BUGÜN NELER OLDU

orum'da düzenlenen Türkiye Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası yapılan finallerle sona erdi. 4 günde 450 güreşçinin mindere çıktığı şampiyonaya Ankara takımları adına güreşen sporcular damga vurdu. 57, 70, 97 ve 125 kilolarda Ankara ASKİ Spor, Ankara İLBANK Spor, Ankara TEDAŞ Spor ve Ankara B.B. SK adına mücadele eden 12 güreşçi dereceye girdi.Takım sıralamasında ise Ankara ASKİ Spor 185 puanla birinci olmayı başardı. "BUGÜREŞ Federasyonu Başkanı Musa Aydın "Türkiye Şampiyonaları milli takımın oluşması açısından büyük önem taşıyor. Kilolarında Türkiye'nin en iyileri olmak için güreşçilerimiz tüm güçlerini ortaya koydular. Tüm hazırlıklarımızı olimpiyatlara kota verecek olan Dünya Şampiyonası için yapıyoruz. Bundan sonra milli takım kamplarını, turnuvaları ve Avrupa Şampiyonası'nı çok iyi değerlendirip Dünya Şampiyonası'nda da istediğimiz kotalarının hepsini almak istiyoruz.diye konuştu.10 kez Türkiye şampiyonu olan Taha Akgül, tek hedefinin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirterek, "Her yıl Türkiye Şampiyonası'na giriyorum. 5 müsabaka yaptık, müsabakalar çok güzel geçti. ASKİ Spor Kulübü 185 puan aldı. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Bundan sonraki müsabakalarda en iyi dereceyi alıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.