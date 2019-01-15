Kışın çocukların yüzünü öpmeyin

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Türkıye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Ümit Murat Şahiner, çocuklara kış aylarında bakteri ve virüslerin bulaşmasını önlemek için de ailelere uyarılarda bulundu. Şahiner, "En önemli önerimiz el yıkamak ve çocukları yüzlerinden öpmeyelim. En önemli bulaşı yollarından birisi öpülmektir. Pamuklu, kıyafetler tercih edilmeli ve çok sıcak su ile banyo yaptırmayalım. Çocukta eğer kırgınlık, ateş gibi bir durum söz konusuysa döküntü çok kısa süre içerisinde çıkıp hızla yayılmışsa ve belli bir dağılım gösteriyorsa bu durumda enfeksiyon ilişkili olduğunu düşünmek daha mantıklı geliyor" dedi. Şahiner, Çocuklarda görülen her döküntünün egzamayla, her egzama türünün de alerjik egzamayla karıştırılmaması gerektiği söyledi. Çocuklarda alerjik, kontakt ve seboreik olmak üzere üç farklı türde egzama görüldüğünü belirten Şahiner, kontakt egzamanın deterjanlar, sıvı sabun gibi birtakım kimyasallarla uzun süre temas edilmesi durumunda ortaya çıktığını, çevresel faktörlerden kaynaklandığını belirtti. Şahiner, alerjik egzamaya süt, yumurta, buğday, soya, kuruyemişler ve deniz ürünlerinin neden olduğunu belirtti.