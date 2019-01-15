MHP Keçiören Başkanlığı yeni binasına taşındı

BUGÜN NELER OLDU

MHP Keçiören İlçe Başkanlığı yeni binası hizmete açıldı. MHP Genel Başlan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türkiye'de sulh ve sükun içinde, kardeşlik hukukunu pekiştirerek, birlik ve beraberlik arzularını büyüterek yürümenin en büyük dilekleri olduğunu söyledi. MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde ülkeyi bataklığa sürüklemeye çalışanlara karşı iradesinde bulunduğunu hatırlattı. Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, tüm ilçe teşkilatlarının 31 Mart'a kadar çalışmalarını isteyerek, Keçiören'in yüzde yüzüne talip olduklarını ifade etti.