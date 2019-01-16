A.Gücü’nde Kaplan’ın yardımcıları belli oldu

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ANKARAGÜCÜ'NDE Bayram Bektaş'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu.Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldığı kaydedildi.