Elektronik eşya hırsızları yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA son 3 ay içinde özellikle Altındağ ve Keçiören'de meydana gelen evden hırsızlık olayları Ankara Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mercek altına alındı. Her iki ilçede yapılan 20 hırsızlık olayını gerçekleştirildiği tespit elden 3 kişilik çete çökertildi. Zanlıların çalıntı eşyaları sattığı kişiler de gözaltına alındı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıları adım adım takip ederek hırsızların izine ulaştı. Çaldıkları elektronik eşya ve benzeri ürünleri piyasa değerinin altında satan zanlılar kıskıvrak yakalandı. Çetesinin ütüden fırına, televizyondan laptopa kadar evde elektronik eşya başta olmak üzere para edecek her şeyi çaldıkları tespit edildi. Yapılan aramada 7 televizyon, 4 laptop, elektrik süpürgesi,2 fırın ve 2 şarjlı matkapa el konuldu. Zanlıların hırsızlık yapacakları evlere genelde balkon ve pencereden girdiklerini çalıntı malları da ikinci el eşya satan dükkânlara sattıkları belirlendi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren H.A., M.C.Z. ve E.Ş.'nin çoğunluğu hırsızlık olmak üzere suç kayıtlarının bir hayli kabarık olduğu tespit edildi. Vatandaşı canından bezdiren H.A., ile M.C.Z., tutuklandı,A.E., ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Fatma GÖKSU