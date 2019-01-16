Elmadağ doruğundaki 60 köpek mahsur kaldı

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Köpekleri besleyen hayvanseverler köpeklere ulaşabilmek için yetkililerden yardım bekliyor. Ankara'da, 3 aydır Elmadağ'da bulunan 60'a yakın köpeği besleyen ve karınlarını doyuran dağcı Faruk Açık ve arkadaşları, zirveye yakın yerde bulunan hayvanlara ulaşamadıklarını kaydetti. 3 aydır köpekleri besledikleri bilgisini veren Açık, köpeklerin buraya bir kamyon ya da başka bir araçla bırakılarak terk edildiğini ileri sürdü. Köpeklerin Elmadağ zirvesinin hemen arkasında bulunan Kömürcü köyü mevkinde olduğunu belirten Açık, "Son olarak olumsuz hava şartları nedeniyle köpeklerin hiçbirisine ulaşamıyoruz. O bölgeye gidemiyoruz. Biz düzenli olarak bu köpeklere yemek getiriyorduk. Nitekim olumsuz hava şartları nedeniyle, gittiğimiz noktadaki köpeklere şu an ulaşamıyoruz. Birçoğu ürkek ve insanlara korkudan yaklaşmıyordu. En azından karınları doysun istiyorduk fakat inanın dağın arkasına hiç bir şekilde ulaşamıyoruz. Bu bölgede arazi koşulları, kar ve tipi nedeniyle köpeklerin ne ölüsünü ne de dirisini göremedik" dedi.ELMADAĞ'DA yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanları, AKUT ve bir hayvanseverin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. AKUT ekibi, yolların buzlu ve karlı olması nedeniyle belli bir noktaya kadar araçla daha sonra bir buçuk saat yürüyerek hayvanların mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. AKUT operasyon sorumlusu Mahir Yatağan, "Köylülerden öğrendiğimiz kadarıyla açlıktan ve soğuktan telef olan hayvanlar var. Araçlarla gidebildiğimiz kadar ilerledik. Daha sonra mamaları alarak belirli istikametlere ise yürüyerek dört noktada hayvanlar için mama bıraktık" dedi.