Misafir takım zincirleme kazaya karıştı

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Konya yolu Mevlana Bulvarı'ndan Gölbaşı istikametine seyreden Mert Karagöz'ün kullandığı otomobil, Çukurambar mevkisinde aynı yöne giden Muhammet Gökmen idaresindeki araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde Halkbank ile yapacağı maç için Ankara'ya gelen Zenit Kazan voleybol takımını taşıyan Mustafa Gökoğlu'nun kullandığı otobüs ile kafileye eşlik eden polis aracı ve Abdurrahman Erdem yönetimindeki bir otomobile çarparak devrildi. Kazada, devrilen otomobilin sürücüsü Mert Karagöz ile aynı araçta bulunan Nur Bala Göksu Ofluoğlu yaralandı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mert Karagöz, hastanenin acil servis girişinde ambulanstan inerek kaçtı. Alkollü olduğu öğrenilen Karagöz, bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak 10 Nisan Polis Merkezine götürüldü. Karagöz, işlemlerinin ardından tedavisi için tekrar hastaneye sevk edildi.KAZA sonrası Rusya'nın Zenit Kazan voleybol takımını taşıyan otobüste küçük çapta hasar meydana geldi. Sporcular ise kazayı yara almadan atlattı. Olayın şokuyla bir süre şaşkınlık yaşayan voleybolcular otobüsten inip kalacakları otele yaya olarak gitti. Voleybol takımının geceyi geçireceği otelin kazanın meydana geldiği yere yaklaşık 500 metre mesafede olduğu bildirildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Konya yolu Mevlana Bulvarı'nın Gölbaşı yönü üç şerit olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.